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شكرا لقرائتكم خبر عن "طب قصر العيني" تنظم احتفالية للجاليات من مختلف جنسيات الدارسين بالكلية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور محمد الخشت، إن اليوم العاشر للجاليات بكلية طب قصر العيني يعكس حرص جامعة القاهرة على دعم ثقافة الاندماج بين الطلاب الوافدين والمصريين ودمجهم في المجتمع الجامعي، واستمرار التواصل معهم وتبادل الثقافات بينهم، بما يسهم في خلق شخصيات واسعة الأفق مؤهلة للتعاون تُعد سفراء للتعليم المصري في أوطانها وهو ما يمثل استثمارا لقوة مصر الناعمة بالخارج.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني، إن اليوم العاشر للجاليات شارك فيه 20 جالية طلابية من دول مختلفة عربية وأفريقية، واستضافته مصر، وشهد إشادة الحضور بالدور الفعال لكلية طب قصر العيني في نشر التعليم الطبى في المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، وتضمن عروضا فنية وموسيقية من الفلكلور الفني والثقافي والشعبي لدول الجاليات المشاركة، وعروضا لتاريخ وتراث وأزياء كل دولة، وأصناف من الأطعمة والمشروبات التى تشتهر بها، بالإضافة إلى تقديم الدروع والهدايا التذكارية، والتي تم عرضها جميعًا داخل خيام خاصة بكل دولة، كما تم تنظيم جولة داخل متحف قصر العيني على هامش فعاليات يوم الجاليات.