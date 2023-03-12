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شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.
وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.
نتيجة الاستطلاع