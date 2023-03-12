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%85 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الحملات القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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