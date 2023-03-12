تعليمات للطلبة الوافدين المقيمين بمدينة البعوث الإسلامية للأزهر.. اعرف التفاصيل

1. يمنع منعا باتا التأخير بعد الساعة الحادية عشر (11) مساء .

2. الإسراع في الانتهاء من تجديد الإقامة.

3. عدم التحرك خارج المدينة في أي وقت بدون جواز سفر و إقامة سارية.

4. سيتم منع دخول أي طالب إلى المدينة بعد المواعيد المحددة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طالب لا يلتزم بالتعليمات وهذا حرصا من إدارة المدينة على سلامة ومصلحة جميع الطلاب.

5. عمل لجان للمرور على تواجد الطلاب في الفترة المسائية والليلية وذلك حفاظا على سلامتهم

الجدير بالذكر انه فى شهر ديسمبر الماضى قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بزيارة مفاجئة لمدينة البعوث ، وذلك لمتابعة سير العمل بالمدينة، والتأكد من مدى الخدمة المقدمة للطلاب الوافدين.

وتفقد فضيلته مختلف الادارات بالمدينة، ومكتبة المدينة ومدينة الطالبات والادارة العامة للطلاب الوافدين، حيث قام بمقابلة بعض من الطلاب الوافدين وسماع مشاكلهم والوقوف عليها .

وشدد خلال الزيارة على رفع كفاءة المكتبة وتزويدها بالكتب والمراجع حتى يتحقق الغرض منها و إعطاء توجيهات بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأبنائه الطلاب الوافدين، وتوفير المناخ المناسب للدراسة وكافة سبل الراحةوتذليل جميع العقبات التي قد تواجهم.