شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال حماية الشواطئ بإمضاء وزارة الرى فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه قطاع المياه فى مصر ومنها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط فى بعض المحافظات، وارتفاع درجة الحرارة وبالتالى زيادة الاستخدامات المائية، وارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤثر سلباً على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة 97%.

ودفعت التحديات التى تواجه مصر إلى تبني إستراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تهدف إلى تحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ، مع تزايد إهتمام الوزارة بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والتى تتزامن مع الزيادة السكانية .

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم أعمال حماية الشواطىء من التغيرات المناخية التى نفذتها وزارة الرى فى محافظة كفر الشيخ:

1- مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخ كان لها أكبر الأثر في وقف تراجع خط الشاطئ

2- استعادة شواطئ مدينة بلطيم التي فُقدت سابقاً ، وإكتساب أراضي جديدة بطول واجهة المدينة ، و زيادة الإستثمارات بالمنطقة وتنشيط السياحة

3- العمل على تنفيذ مشروع لحماية شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي بإنشاء 13 رأس حجري والتغذية بالرمال بطول 4 كيلومتر

5- المشروع يهدف لحماية المنطقة ، ووقف تراجع خط الشاطئ ، وحماية شبكة الترع والمصارف والأراضى الزراعية

6- العمل على تنفيذ أعمال تدعيم للحائط البحرى الشرقى لمصب النيل فرع رشيد بإستخدام كتل خرسانية زنة 5 طن

7- تنفيذ أعمال حماية بطول 29 كيلومتر بإستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر".