أستاذ تغذية بالقومى للبحوث تكشف الموعد المناسب للنوم خلال صيام رمضان

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة يسر كاظم أستاذ التغذية الطبية قسم التغذية حول شهر رمضان وتأثير الصيام فى تحسين الحالة الصحية والمزاجية للأسرة المصرية، حول أهمية ودور النوم من حيث التوقيت والجودة خلال صيام شهر رمضان.

وأوضحت الدكتورة يسر كاظم أن النوم من العوامل الأساسية لصحه الإنسان هو النوم الجيد عدد ساعات لا تقل عن 7 ساعات، ويعتبر دراسات النوم وأهميته على صحة الانسان من أهم المواضيع التى يتم تداولها فى كثير من الأبحاث العلمية وخاصة بعد أن ثبت أن كثير من أمراض العصر هى بسبب قله النوم أو النوم الغير جيد، وقد ذكرت كثير من الأبحاث أن معدل ساعات النوم على مستوى العالم انخفض من 8 ساعات إلى 6 ساعات يوميا، مما ساهم فى انتشار كثير من الأمراض المرتبطة بالمخ مثل الاكتئاب والعصبية والقلق وقلة التركيز وضعف الذاكرة وقلة القدرة على التعلم، وأيضا كثير من أمراض الباطنية، مثل السكر والضغط والامراض المناعية .

وأشارت إلى أن النوم مرتبط ارتباط وثيق بتحفيز ميلاد الخلايا العصبية ونمو المخ . ولذلك ينصح بالنوم عدد ساعات لا تقل عن 7 إلى 8 ساعات وفى جو هادئ ودرجه حراره معتدلة وبدون أى ضوء للمساعدة على الاستغراق فى النوم بصوره جيده .

وشددت على ضرورة أنه يجب الاهتمام بالنوم الجيد اثناء رمضان فكثير من الناس لا يأخذون كفايتهم من النوم الجيد اثناء شهر رمضان ولا ينامون إلا بعد الفجر وهذه عاده سيئة ومضره جدا ومن أهم أسباب المزاج السئ وعدم القدرة على العمل أو المذاكرة فى رمضان .

وأوصت بضرورة أن يكون النوم فى موعد لا يتخطى الساعة الحاديه عشر ويستمر إلى وقت السحور ثم استكمال عدد ساعات النوم المطلوبة بعد صلاه الفجر، وهناك كثير من الأبحاث الحديثة التى تتحدث عن النوم المتقطع . أى أن هناك فأئده صحية من القيام للسحور والصلاة ثم استكمال عدد ساعات النوم المطلوب بحيث يقوم الانسان نشيط صباحا وليس ظهرا لاداء عمله أو مدرسته بصوره جيده، ولذلك نوصى بالاهتمام بالنوم اثناء شهر رمضان فهو من اكثر العوامل التى تؤثر على الصحة .