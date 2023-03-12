شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء جمال شحاتة يحتفل بعقد قران كريمته المهندسة داليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اللواء أركان حرب جمال شحاتة بعقد قران كريمته المهندسة داليا على المحاسب محمود أمين.

وكان في مقدمة استقبال المدعوين عم العروس الأستاذ عبد الرحمن شحاتة وشقيقي العروس العقيد هيثم جمال شحاتة والمقدم محمود جمال شحاتة.

شملت قائمة الحضور كلا من اللواء علي عشماوي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور أيمن موسي مساعد وزير التعليم ووكيل أول الوزارة لتعليم القاهرة واللواء حسن محمد واللواء سعيد عبد الدايم واللواء محمد حسن واللواء محمود شلبي واللواء جمال ضيف والعميد محمد عبدالمنعم والرائد أسامة بأكاديمية الشرطة والكاتب الصحفى باليوم السابع عبده زكى، وغيرهم بجانب لفيف من الأهل والأقارب.

الزميل عبده زكى مع العروسين



