شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 12/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:18
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:10
موعد صلاة العصر 3:33
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:39
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:50 م
وقت صلاة العشاء 7:05 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:10