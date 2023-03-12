شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 12/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:18

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 12:10

موعد صلاة العصر 3:33

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:23 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:33

وقت صلاة الظهر 11:53

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:50 م

وقت صلاة العشاء 7:05 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:10