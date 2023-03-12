شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشارك فى ختام فعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة" بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت الفعاليات بعروض فنية وتراثية بساحة دار الأوبرا، بمشاركة فرق "التنورة التراثية، بورسعيد، أسوان، الشرقية للفنون الشعبية"، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، يليها على المسرح الكبير بدار الأوبرا، عرضًا لأوبريت "هنا القاهرة"، رؤية وإخراج خالد جلال، أداء صوتي للفنان، أحمد فؤاد سليم، كتابة تعليق، عماد عبد المحسن، سينوغرافيا وكريوجراف، وليد عوني، وبمشاركة فرق "رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة للقصور الثقافة، وفرقتي الرقص الحديث، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب، التابعتان لدار الأوبرا المصرية".
وكانت فعاليات "اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي"، قد انطلق برنامجها في أبريل من العام الماضي، باحتفالية ضخمة في سور القاهرة الشمالي، وشمل برنامج الفعاليات المُخصص لها، تنظيم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية، والتى تواصلت على مدار العام، بمشاركة دول منظمة "الإيسيسكو"، إضافة إلى الأجندة الإبداعية الرمضانية لعام 2022 ، والتى شملت 1479 حدثًا فكريًا وفنيًا، إلى جانب الاحتفالات التى حملت عنوان "مئويات مصرية"، وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر من الذين أثروا سجلات الوطن بمختلف المجالات الإبداعية، عبر قرن من الزمان.