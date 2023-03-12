شكرا لقرائتكم خبر عن سعرات حرارية أقل ويقى من أمراض القلب والشرايين.. طبيب بيطرى يوضح فوائد لحم الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى، طبيب بيطرى، ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن لحم الجمل مفيد، لأن محتواه من البروتين مرتفع جدًا وذلك يجعله مناسب لكل الفئات، وخاصة الأطفال في مرحلة النمو والرياضيين لبناء عضلاتهم والمسنين والحوامل وغيرهم، كما أن محتواه من الدهون قليل لأن الجمل يخزن دهونه معظمها في السنام، إنما اللحم نفسه محتوى الدهون فيه قليل، والسعرات الحرارية فيه قليلة وهو ما يجعله مناسب للراغبين فى تخفيض زنهم.

وأوضح حمدى، أن محتوى لحم الجمل من أحماض أوميجا 3، و6 مرتفع والكوليسترول الضار فيه منخفض، مما يجعله وسيلة وقاية من أمراض القلب والشرايين، كما أنه سهل الهضم عن بقية أنواع اللحوم لذا فهو مناسب للأطفال والمسنين، مشيرا إلى أنه يسهم فى الوقاية والعلاج من الأنيميا لاحتواءه على نسب عالية من الحديد، لافتا إلى أنه يحتوى أيضًا على:

- نسب مرتفعة من الجليكوجين، تجعله مصدر للطاقة مناسب جدا للرياضيين وأصحاب المهن الشاقة.

- نسبة مرتفعة من الزنك بشكل يجعله داعم الجهاز المناعي.

- محتواه من المعادن والفيتامينات وخاصة الحديد والزنك والمغنسيوم والبوتاسيوم يجعله مفيد لكل الفئات العمرية، وخاصة للحوامل والمرضعات.

- له طبيعة ملينة، غير بقية أنواع اللحوم التي تسبب الإمساك.

وأكد أن لحم الجمل مفيد جدا ولا يوجد قيود تمنع أى شخص من تناوله، لافتا إلى أنه يمكن تناوله مرة أو مرتين أسبوعيا وليس أكثر من ذلك نظرا لمحتواه المرتفع من الصوديوم.