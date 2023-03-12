شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنسانى.. الشرطة تنقل مريضا للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من "مواطن" مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه، التمس مساعدته فى نقله من الشقة محل سكنه لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، لكونه مريضا ولا يقوى على الحركة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لمحل البلاغ وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وقد تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وسرعة تلبية استغاثته.