شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات الأسبوع البيئى فى جامعة جنوب الوادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك جهاز شئون البيئة فرع قنا، فى إطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الخامس عشر بجامعة جنوب الوادي، الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، من خلال المشاركة في تنفيذ ندوة ودعم الشتلات، وتنفيذ حملة التشجير من مشتل وزارة البيئة تحت برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اقيمت بكلية العلوم بحضور الدكتور خالد بن الوليد عميد الكلية، والدكتورة نهى التايه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةو المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا تنفيذ اولى الفاعليات ندوة بعنوان " البيئة بين الواقع والمأمول "

وأكد الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم على حرص الكلية في المشاركة الفعالة بفعاليات الأسبوع البيئي الخامس عشر لتفعيل دورها في التنمية المستدامة من خلال إمكانياتها المادية والبشرية، وأن هذه الندوات ضمن تنفيذ برنامج الكلية للمشاركة في فعاليات الاسبوع البيئي الخامس عشر للجامعة.

وأوضحت الدكتورة نهى التايه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوات مستمرة بصورة يومية حتى نهاية فعاليات الأسبوع البيئي الخامس عشر، وأشارت إلى أهمية الندوات التوعوية حول القضايا المختلفة في رفع الوعى لدى الطلاب.

فيما حاضر بالندوة المهندس اسعد محمد احمد رئيس قسم التوعية والبيئة بجهاز شئون البيئة بقنا عن " البيئة في قنا بين الواقع والمأمول " وتناول بالشرح المفاهيم البيئية و مصادر تلوث البيئة بمحافظة قنا و جهد الدولة في التنمية المستدامة وفى الحد من التلوث و دور وزارة البيئة في الحفاظ على الموارد المائية من التلوث، و المأمول من دور الشباب و المرأة و المجتمع من اتباع السلوكيات الإيجابية اتجاه البيئة من الحفاظ على البيئة من التلوث و ترشيد الاستهلاك و الحد من البلاستيك احادى الاستخدام و التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية ، و زراعة المسطحات الخضراء موضحا دعم وزارة البيئة بعدد 300 شتبة مثمرة و تم دعم مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة للجامعه بعدد 2000 شتلة مثمرة .