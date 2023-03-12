شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. صوب زراعية ومجمعات صناعية ومدرسة ثانوى بتكلفة 32 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعليم هو السبيل الوحيد للتنمية للتقدم ورقى الأمم والاهتمام بالتعليم الفني هو أحد ركائز التنمية الحقيقة من خلال خلق كوادر جديدة متعلمة على أسس صحيحة، ومن هذا المنطلق اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل كبير بتطوير التعليم ما قبل الجامعى، حيث تم إنشاء العديد من المدارس الجديدة داخل المحافظات المصرية المختلفة.

وتعد محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شملتها رعاية القيادة السياسية من خلال تطوير العملية العليمة وجاءت مبادرة حياة كريمة لتهتم بهذا الأمر من خلال القرى المستهدفة لتطوير الريف المصرى، والتى شهدت عملية إنشاء مئات المدارس، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شمل قرى خارج مبادرة الرئيس حياة كريمة.

ومن أحدت الإنجازات التى تمت على أرض محافظة سوهاج إنشاء مدرسة الثانوية الزراعية الجديد بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم بنسبة تنفيذ 100% وبقيمة 32 مليون جنيه تعرف عليها من خلال المعلومات التالية..

1 - مدرسة الثانوية الزراعية الجديد بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم.

2 - نسبة التنفيذ بالمدرسة والخاصة بالأعمال الإنشائية بلغت 100%.

3 - التكلفة الإجمالية للمدرسة بلغت 32 مليون جنيه تقريبا.

4 - المدرسة تعد الأولى من نوعها داخل قرية.

5 - المدرسة تم إنشاؤها على مساحة 22 ألفا و400 متر مربع.

6 – المدرسة توفر 21 فصلا دراسيا.

7 - المدرسة تضم 14 مبنى ما بين "ورش النجارة، ورش الميكانيكا، ومعامل الألبان، و 2 مبنى صوبة زجاجية، و 2 مبنى صوبة خشبية، و 2 مبنى تسمين وبياض، ومبنى جراج، ومبنى حظائر تربية الحيوان، ومنفذ بيع، ومعمل الصناعات الغذائية".