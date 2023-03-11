شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة عن لقائه بالرئيس السيسى: حضوره مباراة "كابيتانو مصر" أضفى سعادة وبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب على أبو جريشة، نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقًا، على لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالمباراة النهائية ببرنامج كابيتانو مصر، قائلا: "لافتة كبيرة وجميلة".

وأكد أبو جريشة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، مساء السبت، أن الرئيس السيسي يقدر الرياضيين ووجوده بالمباراة النهائية أضفى روح من السعادة والبهجة على الأجواء.

وتوجهت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وأسرة برنامج الكابيتانو، بالشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه المتواصل والدائم للبرنامج والمواهب الشابة التي تمثل كل محافظات جمهورية مصر العربية، والذي تكلل بتشريفه للمبارة النهائية وتحقيق حلم شباب برنامج الكابيتانو وذويهم.

وقالت الشركة المتحدة في بيانها، إنها تهدي للرئيس السيسي هذا النجاح لدعمه الدائم للمواهب والشباب في مختلف المجالات.