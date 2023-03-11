شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المعلمين العرب يبدأ تعديل النظام الداخلى تمهيدا لإقراره مايو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أعضاء لجنة تعديل النظام الداخلي لاتحاد المعلمين العرب ، بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة.

وتضم اللجنة ، أحمد عبد الكريم الحميدي نقيب معلمي السودان ، وحيد الزعل نقيب معلمي سوريا، عهد الكينج مستشار اتحاد المعلمين العرب، نبيل الهواشي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي بدولة تونس ، إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية المصرية .

وأوضح الزناتي أن اللجنة تم تشكيلها خلال اجتماع الهئية التشاورية التى عقدت بدولة تونس في الفترة من 25 إلي 30 يناير الماضي، بحضور رؤساء المنظمات والنقابات وأعضاء المعلمين، بهدف إعادة صياغة القانون الأساسي وتعديل النظام الداخلي للاتحاد.

وأشار رئيس اتحاد المعلمين العرب، إلى أنه من المقرر أن يتم عرض التعديلات التي توصلت إليها اللجنة فى المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب، المنتظر انعقاده في الجمهورية التونسية خلال النصف الأول من شهر مايو القادم.