شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدلتا التكنولوجية تفوز بدعم 7 مشروعات متميزة من إدارة تطوير التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرار الجامعات في تقديم الدعم للكوادر البحثية الواعدة، وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات بحثية تُساهم في تقديم حلول للتحديات والمُشكلات المُجتمعية بأفكار مُبتكرة، وتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للباحثين.

وفي هذا الإطار، فازت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، بسبعة مشروعات ابتكارية وتطبيقية بإدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت وزارة التعليم العالى أنه تم اختيار 7 مشروعات لتقديم الدعم لها، وهي: (نظام روبوت آلى لتنظيف الخلايا الشمسية، مشروع جهاز لذوي الإعاقة البصرية، مشروع نظام تتبع شمسى متطور، مشروع إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، مشروع التوربينات المحمولة جوًا، ومشروع تكنولوجيا السيارة الذكية، ومشروع تصميم مُتكامل لسيارة ذاتية القيادة)، بالاضافة إلى مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتورعربي كشك رئيس الجامعة، على دعم وتشجيع الكوادر البحثية وخلق بيئة مُحفزة لدعم الابتكار ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، للوصول الى حلول للتحديات والمشكلات المُجتمعية بأفكار مُبتكرة، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال وتأسيس شركات ناشئة قائمة على تلك الافكار المُبتكرة للمُساهمة في التنمية المُجتمعية وبناء الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالجانب العلمي والابتكاري والتكنولوجي والذي يعُد من المُتطلبات الأساسية للعصر الراهن والذي يشهد ثورة علمية وتكنولوجية ضخمة، ومؤكدًا على حرص الجامعة على إعداد جيل يكون قادرًا على مُواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية وتشجيعه على التوجه نحو العالمية والمنافسة والتميز وصقل شخصية للمُستقبل.