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المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية المشغلة لمترو الأنفاق، مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وجاءت كالتالى:

 

 

 

☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.

 

☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان و من المرج الجديدة 12 وربع صباحا. 

 

☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة و من المنيب 12 و نصف صباحا 

 

☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 و سبع دقايق صباحا  .

 

☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و 38 دقيقة صباحا .

 

☆ يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا . 

 

☆ محطة جمال عبدالناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة أخر قطار 12  ونصف صباحا  .

 

☆ محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 و نصف صباحا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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