شكرا لقرائتكم خبر عن وائل السمرى يتحدث عن حملة "لن يضيع" فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت كلية الآداب جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة ”الخليج 365” اليوم السبت، للحديث عن حملة " لن يضيع" لجمع تراث ومقتنيات ومكتبات الراحلين من رواد الثقافة والفنون، ضمن الموسم الثقافى لمعهد دراسات البحر المتوسط برئاسة الدكتورة أمانى صلاح الدين.

رحبت الدكتورة أمانى صلاح الدين، القائم بعمل مدير معهد دراسات البحر المتوسط بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بالكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع وتواجده بجامعة الإسكندرية للحديث عن حملة " لن يضيع" لحفظ التراث والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة لحفظ تراث فنانين كبار منهم نور الشريف وسمير صبرى وزكريا أحمد وبليغ حمدى.

وقالت، الحملة هدفها الحفاظ على التاريخ وتوثيق الأحداث الهامة ليستفيد منها الأجيال الجديدة وتكون شاهدة على مرحلة زمنية هامة ، كما أشادت بفكرة إنشاء متحف الخالدين لوضع كافة المقتنيات التى تم جمعها للمؤثرين بالمجتمع فى كافة المجالات.

وتحدث الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، عن حملة " لن يضيع" وأهميتها فى كتابة التاريخ وتوثيقه بالمقتنيات والوثائق الرسمية العامة ودراسة الواقع والمحيط الثقافى وهناك العديد من النماذج أهدرت وثائقهم ولم يستطيع التاريخ الكتابة عنهم رغم نجاحهم وأهميتهم الثقافية منها مرحلة طفولة أم كلثوم وتاريخ ميلاد أحمد شوقى لا يوجد وثائق لرصد هذه المعلومات.

وأضاف، أنه اثناء بحثه عن مادة لكتابة أحد الموضوعات الصحفية فوجئ بعدم وجود العديد من الوثائق التى تثبت أو تنفى المعلومة لذلك أطلقت الحملة، وجمعت العديد من الوثائق منها وثائق هامة لزكريا أحمد وتم نشره بعنوان " أبانا الذى فى المقام الشرقى".

كما تحدث عن أرشيف سمير صبرى ومكتبته الضخمة التى تم الاستيلاء عليها فى وقت قليل بعد الوفاة وطريقة ارشفة الأفلام والسيناريوهات وهى مكتبة ضخمة حاول حفظ جزء منها الفنان الراحل، بالإضافة إلى وثائق هامة لبليغ حمدى أثبتت عشقه للفنانة وردة وتدينه والتزامه، كما تحدث عن أرشيف الفنان الراحل نور الشريف.

وقال السمرى، تم طرح انشاء متحف الخالدين على وزارة الثقافة لجمع المقتنيات الخاصة بالفنانين والمثقفين ليكون شاهدا على مراحل هامة فى السنوات القادمة، وفى نهاية اللقاء أجاب على استفسارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المتواجدين فى الندوة والتقاط الصور التذكارية.