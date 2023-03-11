شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التى نظمتها مديرية أمن الجيزة والتي تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج 1444 هجريا – 2023 ميلاديا وذلك بمقر المديرية.

وأشار المحافظ، إلى أن القرعة تم إجراؤها بشكل إلكتروني لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

وقدم المحافظ التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالباً إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

حضر فعاليات القرعة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.