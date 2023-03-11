شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنسانى.. الشرطة تنقل مريض للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ("مواطن" ، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه) إلتمس مساعدته فى نقله من الشقة محل سكنه لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج لكونه مريض ولا يقوى على الحركة.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لمحل البلاغ وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وقد تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وسرعة تلبية إستغاثته.