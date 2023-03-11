شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 118 مليار جنيه إجمالى استثمارات ضختها الدولة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير التنمية المحلية لبني سويف، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء حازم عزت السكرتير العام واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد.

وفى بداية اللقاء، رحب محافظ بني سويف بوزير التنمية المحلية خلال زيارته الأولي لمحافظة بني سويف، وأشار الدكتور محمد غنيم الي الدعم الكبير الذي تتلقاه المحافظة من وزارة التنمية المحلية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً الي وجود تكامل وتناغم بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأشار الدكتور محمد غنيم إلي التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية ونواب مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة للارتقاء بجودة الخدمات لأبناء المحافظة وتحسين أحوالهم المعيشية ودعم المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن إجمالي الاستثمارات التى تم ضختها الدولة منها تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في كافة القطاعات والمجالات الخدمية علي أرض محافظة بني سويف خلال الفترة من 2014 حتى العام المالي الحالي بلغت حوالي ( 118 مليار جنيه).

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظ بني سويف والسادة نوابه ومتابعتهم الميدانية لكافة الملفات الحيوية والتي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز في كافة القطاعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التواصل الدائم مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم ، مؤكداً علي أهمية دور السادة النواب باعتبارهم علي تواصل مستمر ودائم مع المواطنين في الشارع ، مشيراً إلى توجيهاته للسادة المحافظين بضرورة اشراك أعضاء مجلس النواب والشيوخ في مقترحات الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي القادم بما يحقق الصالح العام للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية ان المحافظة شهدت نقلة نوعية كبيرة في جميع الملفات وخاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تخدم أكثر من 56 مليون مواطن في قري الريف المصري ، لافتا الي ان تلك المبادرة نفخر بها جميعاً والتي ستوفر كل الخدمات للمواطنين بالقري ، وأضاف اللواء هشام آمنة إن اجمالي تكلفة المشروعات المستهدفة في مركزي ببا وناصر ستبلغ 12مليار جنيه.

كما عرض " آمنة " جهود الوزارة فيما يخص توفير فرص عمل للمرأة والشباب خاصة فيما يخص منصة " أيادي مصر " لتقديم الدعم للحرف اليدوية والتراثية والحرفية بالمحافظات بما يساهم في توفير فرص عمل وتحقيق نقلة في حياة الأسر.

وخلال اللقاء ، تم استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ، ومن أهمها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، ومنظومة المخلفات الجديدة ، والتوسع في اقامة المزيد من معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعدد من الموضوعات الأخري التي تهم أبناء محافظة بني سويف.

وأشاد محافظ بني سويف بالدور الداعم من قبل نواب المحافظة بالبرلمان والحرص على التواجد الميداني واللقاءات المتكررة للتعاون في دعم الخطوات العملية التي تنفذها المحافظة في مجال تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة، معرباً عن تقديره لنواب المحافظة وتعاونهم في الدفع ببعض الملفات والموضوعات المتعلقة ببعض الوزارات ، وكذا دعمهم المجتمعي الذي يساهم في دعم الجهود المشتركة"حكومة ومجتمع مدني"لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة العاجلة وفي أوقات الأزمات وللأكثر احتياجا.