شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مشروعات الاتحاد الأوروبي يشيد بالتعاون مع جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور مسعد زين الدين، رئيس مشروعات الاتحاد الأوروبي إيرسميوس بلس، البروفيسور بقسم الطب بجامعة لينوس بالسويد، بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة؛ من خلال التعاون مع كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتورة هناء العبيسي، عميده الكلية، والدكتورة صفاء المنيزع، منسق مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلن زين الدين، على هامش مشاركته في تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادة الصحة الإلكترونية من مختلف الجامعات المصرية والعربية أن هذه الشهادة تمنح لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، والتي تعد أحد مخرجات مشروع إيرسميوس بلس (Erasmus plus) الذى تم تقديمه من لينوس بالسويد إلى المفوضية الأوروبية، بعد الحصول على موافقة المفوضية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

وأوضح زين الدين أن هذا المشروع الواعد يعد الأول من نوعه؛ حيث تشترك فية كليات الطب بجامعة الأزهر، وعدد من الجامعات المصرية، إضافة إلى جامعات أخرى بلبنان ومشاركة عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل: السويد، وإيطاليا، وإستونيا، والنمسا، مشيرًا إلى أن ميزة هذه الشهادة الإلكترونية الفريدة من نوعها هو التأثير الإيجابي على حياه المرضى عن طريق استخدام تقنيات إلكترونية بالحصول على التشخيص السليم والسريع عند حاجة المريض.

وأضاف زين الدين أن هذا المشروع الطموح انفردت به كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه تم عقد دورات تدريبية بمصر والدول الأوروبية لنقل المعرفة والعلوم والخبرات الأوروبية إلى الجامعات المصرية لتدريب الكوادر الجامعية على الممارسات الطبية evedance -based.

وقد عقدت هذه الدورة التدريبية لمدة 6 أشهر بنظام الحضور أون لاين، وقد تضمن البرنامج التدريبي أربعة محاور:

الأول: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة(ICET) في المجالات الطبية والرعاية الصحية.

والثاني: كيفية حوسبة السجلات الطبية وآلية تقديم الخدمات الصحة الإلكترونية.

الثالث: الأخطاء الطبية وسوء التصرف وإدارة المخاطر.

الرابع: تكامل أداء منظومة الصحة الإلكترونية والرؤية المستقبلية لتطوير الرعاية الصحية واستخدامات الصحة الإلكترونية؛ للوقاية والتشخيص والعلاج مع عرض نظرة عامة على الفرص والتحديات في مجال الصحة الإلكترونية من منظور الفرد والمنظمة والمجتمع والعالم والتطبيق الفعلي لإستراتيجيات الصحة الإلكترونية.

وأضاف زين الدين أنه تم عقد ورشتي عمل:

الأولى: في جمهورية مصر العربية، في قاعة مجلس جامعة الأزهر.

والثانية: في لبنان حول حوسبة السجلات الطبية وخدمات الصحة الإلكترونية في سبتمبر وأكتوبر 2022م بمشاركة متدربين من الجامعات المختلفة المشاركة بالمشروع.

وتم عقد امتحان لتقييم الأداء، وتم إعداد مشروع تخرج خاص لكل باحث وعرضه في نهاية الدورة بإشراف الدكتور مسعد زين الدين، والدكتورة صفاء المنيزع، والدكتورة منال عبد السلام، أستاذ طب الأطفال بكليه طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتورة مروة الهادي، أستاذ مساعد طب الأطفال، إضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الذين شاركوا بإلقاء المحاضرات في الدورة.

وثمن زين الدين جهود الأطباء مقدمي مشروعات التخرج التي ركزت على التطبيقات والمستشفيات والعيادات؛ بهدف تطوير المنظومة بجمهورية مصر العربية في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه

تم طرح ومناقشة ٧٣ مشروعًا بحثيًّا أكاديميًّا تطبيقيًّا عن الصحة الإلكترونية من المشاركين في الدورة التدريبية من كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم ونظم المعلومات والهندسة الطبية في مصر والوطن العربي، إضافة إلى المنتسبين من أطباء وزارة الصحة ومن الدول العربية.

وختم زين الدين كلامه بأن مشروع الاتحاد الأوروبي Erasmus plus يوفر أيضًا أجهزة طبية وتكنولوجية وحاسبات آلية حديثة وإنشاء أول مركز من نوعه في الجامعات المصرية والعربية للصحة الإلكترونية بجمهورية مصر العربية في كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، خاصة وأن أحد المخرجات الرئيسة للمشروع عقد اتفاقية تعاون لضمان الاستمرارية.