شكرا لقرائتكم خبر عن المدير العام لـ"إيسيسكو" يزور منطقة الخدمات وبهو المتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار قيام المتحف المصري الكبير باستقبال عدد محدود من الجولات الإرشادية بمنطقة الخدمات و البهو العظيم، لمراجعة جاهزية الخدمات المقدمة لزائريه، استقبل المتحف، اليوم، الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور عيسي زيدان المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف.

وقام اللواء عاطف مفتاح باصطحاب المدير العام لمنظمة الإيسيسكو والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف تضمنت ميدان المسلة المعلقة و التي تم اختيارها لتكون ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث تم نقلها من منطقة آثار صان الحجر بالشرقية واقامتها أمام واجهة المتحف الكبير لتصبح أول مسلة معلقة في العالم.

بالإضافة إلى زيارة البهو العظيم، حيث تمثال الملك رمسيس الثاني و الذي تم نقله من ميدان رمسيس بوسط المدينة إلى المتحف، وعمود النصر الخاص بالملك مرنبناح، وتمثالي الملك والملكة من العصر البطلمي، بالإضافة إلى مجموعة التماثيل العشر الخاصة بالملك سنوسرت الأول.

وشاهد فيلم قصير عن مراحل عملية نقل مركب خوفو الأولى من منطقة أهرامات الجيزة إلي مكان عرضه الدائم بمتحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير.

وفي نهاية الجوله، أعرب المدير العام لمنظمة الايسيسكو عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، وبما شاهده داخل هذا الصرح العظيم وما يضمه من قطع أثرية فريدة تجسد عظمة الحضارة المصرية، مشيرًا إلى حبة الشديد لمصر، واصفا إياها بأم الحضارات، وإن هذا المتحف خير دليل على هذه الحضارة العظيمة، إلى جانب ما يتمتع به من تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية للعرض المتحفي و فريق من المتخصصين المهرة والمدربين.