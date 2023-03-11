شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتفقد لجان الانتخابات التكميلية العمالية لممثلي إدارات 5 شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم السبت، لجانا انتخابية بشركتى الكراكات المصرية بالمهندسين، والنيل للمجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر، وحث العاملين على اختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية، وكان فى استقبال الوزير فى شركة الكراكات، المهندس محمود غلوش رئيس مجلس الإدارة، وفى شركة المجمعات الاستهلاكية مجلس الإدارة المهندس عادل رشدي، واللواء ايهاب عبدالرحمن .

وبحسب بيان صحفى فإن جولة "الوزير" تأتى فى اليوم الأول من إقتراع العاملين لاختيار ممثليهم من خلال الإنتخابات العمالية التكميلية فى 5 مجالس ادارات وحدات تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وهى شركات:النيل للمجمعات الاستهلاكية،والنصر لصناعة السيارات،والكراكات المصرية،والحديد والصلب للمناجم و المحاجر،والإنتاج الحربى لنظم المعلومات،وكذلك فى لجنة نقابية بشركة النصر للسيارات ،بينما تبدأ عملية الإقتراع فى لجنتين نقابيتين عماليتين غداً الأحد وهي:رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف،واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.

كانت إجراءات العملية الإنتخابية قد بدأت من يوم الأحد الماضي،وشملت عمليات تقديم الأوراق،والطعون والبث فيها، وإعلان الكشوف النهائية،ثم عملية الإقتراع التى بدأت اليوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023 ،من التاسعة صباحا ،وحتى الخامسة مساءً،والخاصة بممثلى مجالس إدارات شركات عامة،ولجنة نقابية واحدة ،والتى سيتم اعلان النتيجة الخاصة بهم غداً الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023.

ونقل البيان الصحفى تصريحات وزير القوى العاملة حسن شحاتة،وتأكيده حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال فى تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية فى الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز علاقات العمل،كشركاء اجتماعيين بجانب أصحاب الأعمال، مما يسهم فى زيادة الانتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وتأتى إنتخابات اليوم السبت استكمالا للدورة النقابية 2022-2026،و تنفيذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام،ولأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم "213" لسنة 2017 وتعديلاته ،و القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2023،بإجراء انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارات تلك الشركات الخمسة،والثلاث لجان نقابية .