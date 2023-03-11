شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وأتربة عالقة ورياح نهارا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب وعلى شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.