الرى تصدر قرارًا هامًا بشأن مشروعات الصرف وحفظ محصول القمح

القاهرة - سامية سيد - يشكل القمح أحد أهم محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر، حيث إنه المكون الأساسى للخبز الذى يستهلكه المصريون يوميًا بالإضافة إلى الحلويات والمعجنات، كما أن له أهمية اقتصادية خاصة إذ يحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة وحجم الإنتاج مقارنة بمحاصيل الحبوب الغذائية الأخرى فى مصر.

وأعلنت وزارة الزراعة استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القمح تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردبا، حيث سعت وزارة الزراعة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى ومتحملة للتغيرات المناخية، لتصبح إنتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الانتاجية العالمية لوحدة المساحة.

وفى ضوء الأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح وحرص الدولة على الحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى أصدرت وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف قرارًا هامًا نتعرف عليه فى التقرير التالى:

1- إيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بمحصول القمح لحين الإنتهاء من موسم الحصاد ، حفاظاً علي المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ .

2- حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى.