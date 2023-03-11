شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد حديقة موقف الحى العاشر الجديد بميدان الواحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال التى تقوم بها هيئة نظافة وتجميل القاهرة لإنشاء حديقة موقف الحى العاشر الجديد بميدان الواحة بحى شرق مدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة التى سيتم إقامتها على مساحة 5 أفدنة تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع .

وأضاف محافظ القاهرة أن الحديقة سيتوسطها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين أثناء حربى الاستنزاف وأكتوبر .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن العمل بالحديقة سينتهى خلال أسبوعين حيث سيتم زراعة 202 نخلة مثمرة وعدد كبير من الأشجار صديقة البيئة ، كما سيتم إنشاء ممرات بين الأشجار لإستخدامها لهواة ممارسة رياضة المشى، مع إحاطة الحديقة بسور ديكورى لاستكمال الشكل الجمالى لها .

رافق المحافظ الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .