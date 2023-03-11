أخبار مصر.. الحكومة تنفى استيراد لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء تزعم استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء تزعم استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق، حيث تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتى نفت تلك الأنباء.
الصحة: فحص 1.8 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية «العناية بصحة الأم والجنين»
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و825 ألف سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ «العناية بصحة الأم والجنين» تحت شعار «100 مليون صحة» منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم.
المالية: 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة لتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة فى سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما فى ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة فى أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم، مشيرًا إلى حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية، والتيسيرات التمويلية، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي.
الداخلية تجرى قرعة الحج بمديريات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والشرقية
تجرى وزارة الداخلية اليوم السبت، قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، بدءًا من 11 مارس ولمدة 5 أيام.
الإحصاء: 1.7 مليار دولار صادرات مصر للصين بزيادة 20.8% خلال 2022
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 13.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.
انهيار بنك سيلكون فالى بأمريكا..واشنطن بوست: مخاوف من أزمة مالية أوسع
أغلقت الجهات الرقابية الأمريكية بنك "سيليكون فالى"، المصنف رقم 16 ضمن أكبر البنوك فى الولايات المتحدة، وسيطروا على ودائع العملاء، فيما يعد أكبر انهيار لبنك أمريكى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.
"FDA" توافق على رذاذ جديد بالأنف لعلاج الصداع النصفى للبالغين
وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"على بخاخ للأنف كعلاج سريع لآلام الصداع النصفي لدى البالغين، وقالت شركة الأدوية المنتجة للعقار في بيان صحفي، إن رذاذ الأنف zavegepant وهو الاسم العلمى للعقار، قد يخفف الألم وأعراض الصداع النصفي المزعجة الأخرى بعد 15 دقيقة من الاستخدام، موضحة، إنه من المتوقع أن يتوفر العقار في الصيدليات في يوليو 2023.
ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وشبورة صباحا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاع بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية ، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .
الأهلي يرفع شعار "أكون أو لا أكون" أمام صن داونز اليوم فى دوري الأبطال
يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” فى بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.