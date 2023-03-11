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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأيام المحددة لكل جامعة للتقديم فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
الأيام المحددة لكل جامعة:
الأيام المحددة لكل جامعة
جامعة أسوان – جنوب الوادى.. يوم السبت 11 مارس 2023.
جامعة سوهاج.. يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023.
جامعة أسيوط – أزهر أسيوط.. يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023.
جامعة المنيا – ازهر المنيا.. يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023.
جامعة بني سويف – الفيوم.. يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023.
الأيام المحددة لكل جامعة
جامعة المنصور – بورسعيد.. يوم السبت الموافق 18 مارس 2023.
جامعة الزقازيق – المنوفية شبين الكوم – السادات.. يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.
جامعة الإسكندرية – أزهر الإسكندرية – فأروس.. يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023.
جامعة طنطا – أزهر تفهنا.. يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023.
جامعة أزهر طنطا – أزهر دمنهور.. يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023.
الأيام المحددة لكل جامعة
جامعة عين شمس – حلوان.. يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.
جامعة القاهرة.. يوم الأحد الموفق 26 مارس 2023.
جامعة بنها – أزهر القاهرة.. يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023.
الجامعة البريطانية – الجامعة الألمانية – الشرطة – أخرى.. يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023.