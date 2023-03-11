شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأيام المحددة لكل جامعة للتقديم فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم السبت هيئة النيابة الإدارية إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصراً، ووفق الأيام المحددة لكل جامعة بناءً على الجدول المعلن مسبقًا والصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

الأيام المحددة لكل جامعة:



الأيام المحددة لكل جامعة

جامعة أسوان – جنوب الوادى.. يوم السبت 11 مارس 2023.

جامعة سوهاج.. يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023.

جامعة أسيوط – أزهر أسيوط.. يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023.

جامعة المنيا – ازهر المنيا.. يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023.

جامعة بني سويف – الفيوم.. يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023.



الأيام المحددة لكل جامعة

جامعة المنصور – بورسعيد.. يوم السبت الموافق 18 مارس 2023.

جامعة الزقازيق – المنوفية شبين الكوم – السادات.. يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.

جامعة الإسكندرية – أزهر الإسكندرية – فأروس.. يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023.

جامعة طنطا – أزهر تفهنا.. يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023.

جامعة أزهر طنطا – أزهر دمنهور.. يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023.



الأيام المحددة لكل جامعة

جامعة عين شمس – حلوان.. يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

جامعة القاهرة.. يوم الأحد الموفق 26 مارس 2023.

جامعة بنها – أزهر القاهرة.. يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2023.

الجامعة البريطانية – الجامعة الألمانية – الشرطة – أخرى.. يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023.