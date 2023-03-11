شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تصدر تحذيرات هامة حول تناول المسكنات بدون استشارة الطبيب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى إجهاد الكلى وإصابتها بكثير من الأمراض، وحذرت من تناول المسكنات بدون استشارة الطبيب.
وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه يجب الحرص على عدم استخدام الأدوية وخاصةً المسكنات والمضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، للحفاظ على صحة الكلى.
وتابعت الوزارة: "يمكنك الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي من خلال المساعدة في الكشف المبكر والسيطرة على السكر وارتفاع ضغط الدم وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وسيتم تلقي العلاج مجانًا من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية".
وأضافت وزارة الصحة والسكان: فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.