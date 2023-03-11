شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف التأثيرات الخطيرة على الصحة العقلية والنفسية للمخدرات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المواد المخدرة هي مواد ذات تأثير عقلي ونفسي وعند تعاطيها للمرة الأولى تسبب تغيير كبير في وظائف مراكز كثيرة في المخ ومراكز التمييز، ومراكز المتعة والمكافئة، بالإضافة إلى المراكز المسؤولة عن التحفيز والعاطفة فضلا عن المراكز المسؤولة عن التصرفات والسلوكيات.
ووجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة والتماس الرعاية الصحية بشكل سريع حال تعاطى أى مواد مخدرة .
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.