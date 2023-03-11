شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جولات لرؤساء أجهزة 4 مدن بمقار معارض أهلاً رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق المستمر والتعاون مع المسئولين المعنيين بشأن إقامة معارض أهلا رمضان، وغيرها من شوادر توفير السلع منخفضة الأسعار، لسكان المدن الجديدة، مشيرا إلى أن رؤساء أجهزة 4 مدن جديدة قاموا بجولات فى مقار المعرض، بهدف تذليل العقبات، وتيسير الإجراءات، والتأكد من توافر السلع، بأسعار مناسبة.

وفى هذا الإطار، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، معرض أهلا رمضان، لتذليل أي عقبات إن وجدت وتقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات للمعرض للمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين والاستفادة من التخفيضات المقدمة على السلع، حيث يقام المعرض بالتعاون بين جهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس الأمناء وجمعية المستثمرين والغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن المعرض يقام على مساحة 1000 متر، ويطل على طريق جمال عبدالناصر بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 بجوار مدرسة المتفوقين ومدرسة مبارك كول، ويحتوى المعرض على عدد كبير من الباكيات البيعية، والتى تشمل المواد الغذائية والسلع المتعددة.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بالمشاركة في افتتاح مقر معرض أهلاً رمضان، الذي يقام بالتعاون والتنسيق مع أحد الأحزاب، ومجلس الأمناء ووزارة التموين، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، لمواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المعرض يقام على مساحة 1200 متر بمركز الحي الأول، ويحتوى المعرض على عدد كبير من الباكيات البيعية تضم العديد من المواد الغذائية والسلع، مؤكداً تقديم الدعم الكامل للمعرض الذي تشارك فيه شركات ومصانع السلع الاستراتيجية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

ووجه رئيس جهاز مدينة بدر، بوضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنة بأسعار السوق الخارجية، حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه، كما تم التأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يتم وفق الأسعار المحددة بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع.

وفي سياق متصل، تابع المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، معرض سوق اليوم الواحد، المقام تحت رعاية جهاز المدينة ومجلس الأمناء وأحد الأحزاب.

وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أن المعرض يأتي ضمن المعارض والمبادرات التي يتبناها جهاز المدينة لتوفير وتنوع الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمدينة، حيث تم عرض ملابس بمختلف الأعمار ومفروشات وأدوات منزلية وسجاد وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة، وقد لاقى المعرض إقبالا كبيرا منذ افتتاحه في الصباح الباكر وتم مناقشة عدد من رواد السوق عن جودة وأسعار المنتجات المقدمة، وأشادوا جميعا بها.

وأكد المهندس أحمد إسماعيل، أن جهاز المدينة يدعم جميع المبادرات الخدمية والتنموية التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين من أعباء المعيشة والاحتياجات الأساسية.

وتفقد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مقر خيمة أهلا رمضان والكائنة بالحي الحادي عشر بجوار المجمع الإسلامي أ بالشيخ زايد، والتي توفر السلع الغذائية بجميع أنواعها للمواطنين بنسبة خصم تصل إلى 30٪، والذي يقام تحت إشراف جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس الأمناء والغرفة التجارية بالجيزة بالتعاون مع وزارة التموين.