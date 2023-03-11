شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التى تساعد المواطن على خفض فاتورة الكهرباء من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة و عدم الإفراط في استخدامها.

وأوضح الجهاز، أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وهى كالأتي:

1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).