شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تجرى قرعة الحج بمديريات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى وزارة الداخلية اليوم السبت، قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، بدءًا من 11 مارس ولمدة 5 أيام.

وتجرى القرعة يوم 11 مارس بمديريات أمن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان – الشرقية"، ويوم 12 مارس بمديريات أمن "مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية – الفيوم"، ويوم 13 مارس بمديريات أمن "البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادى الجديد – المنيا"، ويوم 14 مارس بمديريات أمن "كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف"، ويوم 15 مارس بمديريات أمن "جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر".

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها)، ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية، ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين ( وليس العكس) شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومى.. إلخ) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو إستبدال المرافق لكبير السن عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، كذلك يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.