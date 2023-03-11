شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار القيادات الجامعية تجرى مقابلات شخصية للمرشحين على رئاسة جامعة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنة - أعمالها فى عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين والمرشحين لرئاسة جامعة دمياط، حيث من المقرر أن يتم عقد اللقاء اليوم السبت 11 مارس الجارى.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة دمياط ، حيث ضمت 19 مرشحا وهم:

1 - الدكتور محمد محمد المرسى

2 - الدكتور وائل فاروق حامد الطيباتى

3 - الدكتور إبراهيم سعيد سالم السيد

4- الدكتور ياسر السيد عبد العزيز

5 - الدكتور عطية الإمام أحمد القللى

6 - الدكتور نجاح عثمان أبو العينين إسماعيل

7 - الدكتور حمدان ربيع عملية المتولى

8 - الدكتور طارق محمد سعيد أبو المعاطى

9 - الدكتور المتولى مصطفى المتولى سليم

10- الدكتور محمود إبراهيم المتبولى

11 - الدكتورة شیرین حامد محمد أبو وردة

12 - الدكتور أسامة محمود محمود زیدان عميد

13 - الدكتور مصطفى كامل خليل أحمد

14 - الدكتور سمير حامد عبدالعزيز الجمال