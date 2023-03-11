شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات الأتوبيس الترددى السريع وأسس اختياره والان مع تفاصيل الخبر
أسس اختيار المشروع :
- - مسافات متقاربة بمتوسط 2 كم بين كل محطتين.
- - مناورة عالية
- يتم تنفيذه على مسار سطحي.
- مدة تنفيذ قصيرة
- حجم نقل متوسط
1. السرعة التصميمية : 50 – 70 كم/ساعة
2. التكلفة المالية : 2.5 مليون دولار لكل كيلو متر .
3. الطاقة الإستيعابية : 10 ألف راكب في الساعة بكل إتجاه
4. الطاقة الإستيعابية : 180 ألف راكب في اليوم
5. المسافة بين المحطات : 1 - 2 كيلو متر .
6. أماكن التنفيذ : فى الطرق التى يسمح بها القطاع العرضى للطريق لإنشاء المحطات .
7. طريقة التنفيذ : علوى – سطحى .
المزايا
• مرن الاستخدام ويسير فى مسارات منعزلة
• يتم توطين صناعته بمصر
• تكلفته أقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى
• سرعة تحميل الركاب من المحطات
• مواعيد قيام ووصول ثابتة وجداول تشغيل منتظمة وانتطام لزمن التقاطر
• عرض معلومات الرحلة داخل الأتوبيسات
• كثافة نقل عالية بدون كثافة مرورية