شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: 50% من العدادات لدى المشتركين بجنوب سيناء مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تعمل على قدم وساق للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، فى إطار خطة الوزارة بقيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن 50% من العدادات لدى المشتركين بقطاع جنوب سيناء من العدادات مسبوقه الدفع، موضحا أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء شرم الشيخ التابعة لجنوب سيناء 10 آلاف و76 عداد مسبوق الدفع من إجمالي 12 ألف عداد لدى المشتركين بالمدينة بنسبة تجاوزت ال95%.

وأشار ابو وردة إلى أنه جاري الانتهاء من تحويل كافه العدادات بقطاع شرم الشيخ الى العدادات مسبوقه الدفع في اطار التحول الرقمي بقطاع شرم الشيخ بالكامل ، مشيرا إلى أن اجمالي عدد المشتركين بقطاع جنوب سيناء يبلغ 96 الف مشترك.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حاليا حوالى 15 مليون عداد مسبوق الدفع ، مشيرا إلى أنه متبقى ما يقرب من 27 الف عداد خلال ال5 سنوات المقبلة.