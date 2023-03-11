شكرا لقرائتكم خبر عن 18 وظيفة تحكم العمل داخل أفرع جهاز البيئة بالمحافظات والفروع تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة البيئة، عبر موقعها الرسمى، أكثر من 18 وظيفة تحكم سياسات العمل للفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، في المحافظات تتضمن القرارات وأحكام القوانين وخطط الالتزام البيئي للمنشآت، ومراجعات تقييم الأثر البيئي، وإدارة الملفات البيئية، بكل أنواعها.

خلال هذا التقرير نرصد هذه المهام

1. إعداد دراسات الوضع البيئى وإعداد الخرائط البيئية لاستخدامها فى صياغة الخطة القومية لحماية البيئة فى النطاق الإقليمى للفرع.

2. تقديم الدعم للأجهزة المحلية فى خطط المحافظات لحماية البيئة.

3. تنفيذ قرارات الوزير ورئيس الجهاز بشأن حماية البيئة.

4. تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 94 بشأن البيئة بالتعاون مع الأجهزة المحلية والمعنية فى المحافظات والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها.

5. مراقبة خطط الالتزام البيئى للمنشآت التى وافق عليها مجلس ادارة الجهاز والتحقق من توفيق أوضاعها.

6. متابعة التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات التى يقررها الجهاز عند مراجعة تقييم التأثير البيئى للمشروعات بإقليم الفرع وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

7. مراجعة دراسات تقييم التأثير البيئى للمنشآت والموافقة عليها.

8. تحديد أنواع الكوارث البيئية المحتمل وقوعها بدائرة إقليم الفرع والمناطق الأكثر تأثرا ووضع الاجراءات المناسبة لكل نوع وتحديد كيفية الاستفادة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.

9. المساهمة فى إدارة المواد والنفايات الخطرة والمخلفات بالتنسيق مع السلطات المحلية المسئولة.

10. متابعة تنفيذ الوحدات المحلية لالتزامها بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والتحقق من مطابقتها للمواصفات البيئية.

11. الاسهام فى إدارة وتنفيذ المشروعات التجريبية التى ينفذها الجهاز فى المحافظات.

12. الاشراف على شبكات الرصد البيئى بالمحافظات.

13. إعداد تقرير سنوى عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى بمحافظات الإقليم.

14. حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة بالمحافظات.

15. تنفيذ خطة التدريب البيئى وبرامج التثقيف البيئى للمواطنين فى ضوء سياسة الدولة لشئون البيئة.

16. نشر الوعى البيئى والتنسيق بين الجهود الشعبية ومكاتب شئون البيئة بالمحافظات.

17. تلقى البلاغات والشكاوى البيئية التى يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو التنظيمات الحكومية وغير الحكومية واتخاذ اللازم بشأنها.

18. تقديم الدعم الفنى للهيئات والمنظمات الحكومية بما فيها أجهزة الحكم المحلى.