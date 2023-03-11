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قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمحافظة المنيا 5 ساعات بسبب أعمال الصيانة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الوحدة المحلية لمركز سمالوط شمال المنيا ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بمدينة سمالوط اليوم السبت  11 مارس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية. 

وحددت الوحدة المحلية بسمالوط المناطق التى سيتم قطع التيار الكهربائى، وهى شارع هندسة كهرباء سمالوط -مدرسة الإعدادية بنين- مدرسة الثانوية بنات- -شارع ناصر-شارع مصر والسودان- المساكن الشعبية شارع الفولى- مستشفى القصر الطبي- مخبز رياض البلدي. 

ومن ناحية أخرى تابع تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا، جهود الوحدة المحلية في تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة، حيث نفذت حملة بقرية إبيوها لتجميل وزراعة الأشجار.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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