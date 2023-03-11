شكرا لقرائتكم خبر عن ترام الإسكندرية.. بسرعة 60 كم فى الساعة ويستوعب 400 ألف راكب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرحت وزارة النقل، خصائص ومميزات مشروع الترام والجارى تحديثه بمحافظة الإسكندرية، والذى يدخل ضمن مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، وفى النقاط التالية أسس اختيار المشروع ومميزاته وتكلفته.

- أسس اختيار وسائل النقل الحضري

- مسافات متقاربة بمتوسط 0.5 كم بين كل محطتين.

- مناورة عالية.

- يتم تنفيذه على مسار سطحي ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقي عند التقاطعات البسيطة.

- مدة تنفيذ قصيرة نسبياً.

- حجم نقل كبير

1. السرعة التصميمية : 40 – 60 كم/ساعة

2. التكلفة المالية : 15 مليون دولار لكل كيلو متر

3. الطاقة الإستيعابية : 13 ألف راكب في ساعة لكل إتجاه

4. الطاقة الإستيعابية : 400 ألف راكب/يوم

5. المسافة بين المحطات : 0.4 – 0.6 كم

6. أماكن التنفيذ : الربط بين مسافات متقاربة ذات كثافة متوسطة داخل المدن .

7. طريقة التنفيذ : علوى – سطحى .

المـزايـا

• يبلغ طول الخط 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة حيث تعتبر محطتى فيكتوريا وسيدى جابر محطات تبادلية مع مشروع مترو الإسكندرية.

• سيتم تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بالكامل من إشارات ‏وقضبان وإنشاء كبارى فى مناطق ‏التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق ‏الهدف من المشروع المتمثل فى ‏تخفيف التكدسات المرورية وتقديم ‏خدمات مميزة ‏لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لها وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة حيث ستزيد سرعته إلى 21 كم /ساعة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق.

• يهدف التطوير إلى التغلب على الإختناقات المرورية عند التقاطعات بالشوارع والمحاور الرئيسية.

• تقليل الكثافة المرورية الناتجة عن إستخدام السيارات الخاصة فى المسافات القصيرة داخل المدن .