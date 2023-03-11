شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنفى وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود إنتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها وتكشفت مخططاتها أمام الرأى العام فى محاولة لإيجاد نوع من التعاطف مع العناصر الإرهابية التى تلوثت أيديها بالدماء.