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الداخلية تنفى وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل

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القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود إنتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

وأشار المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها وتكشفت مخططاتها أمام الرأى العام فى محاولة لإيجاد نوع من التعاطف مع العناصر الإرهابية التى تلوثت أيديها بالدماء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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