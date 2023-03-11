شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. النواب الأمريكى يوافق على رفع السرية عن أصل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب الأمريكى الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول وجود روابط محتملة بين "كوفيد-19" ومختبر صينى يشتبه بأن فيروس كورونا تسرب منه، بحسب سكاى نيوز.

وسبق أن وافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى على الطلب من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الشأن، ما يعني أنه لم يبق أمام مشروع القانون سوى إرساله إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس جو بايدن توقيعه عليه.

وبدأ تفشي كوفيد العام 2019 في مدينة ووهان بشرق الصين، ما تسبب بوفاة نحو سبعة ملايين شخص فى جميع أنحاء العالم حتى الآن وفقا لإحصاءات رسمية، بينهم أكثر من مليون فى الولايات المتحدة.

لكن مسئولى الصحة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية ما زالوا منقسمين حول منشأ الفيروس وما إذا كان قد انتقل إلى البشر من حيوان مصاب أو تسرب من "معهد ووهان لعلم الفيروسات".

وتوصلت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن الفيروس ربما تسرب جراء حادث مختبر، وهى بذلك تتفق مع تقييمات مكتب التحقيقات الفدرالي وتتعارض مع استنتاجات وكالات أخرى.

ودافع روبرت ردفيلد المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن نظرية التسرب أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، في حين يرجح "المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية" و"المعاهد الوطنية للصحة" فرضية انتقال الفيروس من حيوان مصاب.

وأضافت هاينز "هناك إجماع واسع في أوساط الاستخبارات على أن التفشي لم يأت نتيجة سلاح بيولوجي أو هندسات وراثية. لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان تسربا من مختبر أم لا".

وعندما تم طرح نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون رفع السرية عن وثائق كوفيد في فبراير، قال جوش هاولي الذي شارك في صياغته إن مطلق شخص تساءل ما إذا كان كوفيد قد نشأ في مختبر "جرى إسكاته ووصفه بأنه من أصحاب نظريات المؤامرة".

وأضاف هاولى: "الآن ظهر أن هؤلاء المشككين الحكماء هم على حق. الشعب الأميركي يستحق أن يعرف الحقيقة".