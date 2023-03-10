شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى: "كتف فى كتف" تواجدت اليوم فى 16 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سيف النصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة "كتف في كتف" تواجدت اليوم في 16 محافظة، حيث تمت تعبئة وتوزيع الكراتين للأسر الأكثر احتياجا، طبقا لقواعد البيانات المتاحة التي وفرتها المؤسسات الموجودة داخل التحالف الوطني.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، "التحالف الوطني رسخ فكرة التكامل، بحيث تكون قواعد البيانات واضحة وواحدة، يمكن العمل عليها بشكل جماعي، بحيث تصل المساعدات للأسرة من مكان واحد، بينما تحصل أسرة أخرى على فرصة للحصول على المساعدة".

وقال،"مظلة الحماية الاجتماعية تغطي كل الأسرة الأكثر فقرا في مختلف أنحاء الجمهورية، ونصل إليهم حتى في أبعد نقطة بالمناطق الحدودية، ففكرة التحالف الوطني، سهلت كثير من عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلته، التي عانت لفترات طويلة من العمل على المستوى الفردي".