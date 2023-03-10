شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خريطة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى مستمرة كما هى دون أى تعديل أو تغيير، مشددة على أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ 6 مايو 2023، على أن تضع الإدارات التعليمية والمديريات جداول الامتحانات بما يتناسب مع التوقيتات الزمنية لمواعيد انطلاق الامتحانات بداية من 6 مايو المقبل.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، حيث نص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعميم مواصفات امتحانات شهرى فبراير ومارس على المديريات التعليمية فى المواد الدراسية المختلفة، من أجل التزام المدارس بها، مؤكدة أن بعض الأسئلة تكون اختيار من متعدد لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وبعضها اختيار من متعدد ومقالى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

وحددت الوزارة، مواعيد إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير، موضحة أنه يعقد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.