شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور المباراة النهائية لـ"كابيتانو مصر" للرئيس السيسي: "بنحبك يا ريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجمهور المشارك فى المباراة النهائية لبطولة "كابيتانو مصر"، على توجيه الهتافات المحبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ظل الجمهور يردد: "بنحبك يا ريس".

ولبى الرئيس السيسي، حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بتشريف سيادته المباراة النهائية.

ويلتقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره على أبو جريشة بقيادة محمد اليمانى في المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.