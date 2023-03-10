شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تطلعها لإسهام الاتفاق بين السعودية وإيران فى تخفيف حدة التوتر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومى العربى، وتطلعات شعوب المنطقة فى الرخاء والتنمية.