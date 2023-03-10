شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بالخارج يوزعون شنط رمضان هدية من الرئيس السيسى على قرية بدمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعبيرا منهم عن حبهم لوطنهم مصر، حرص أبناء المصريين بالخارج، على تجهيز شنط رمضان لتوزيعها على إحدى القرى بمحافظة دمياط، تعبيرا منهم عن حبهم لوطنهم وتخفيف للأعباء على المواطنين.

وقال نشأت زنفل من الولايات المتحدة وأحد القائمين على المبادرة، أن شنط رمضان يتم تجهيزها بمساهمات من الجاليات المصرية بالخارج ومنهم صالح فرهود رئيس الجالية المصرية فى باريس، وعلاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، وسعيد عثمان.

وأشار إلى أن المبادرة تنطلق من إحدى قرى محافظة دمياط كبداية، لافتا إلى أنهم مساندة المجهودات التى يقوم بها الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنيين من خلال توفير بعض من احتياجاتهم المنزلية فى شهر رمضان.

لافتا إلى أن المصريين بالخارج يدركون حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وفى نفس الوقت يتابعون عن كثب ما يقوم به الرئيس السيسى من مجهودات جبارة على الأرض وقرارات تستهدف تخفيف تاثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على المصريين، موضحا أن المصريين فى الخارج أرادوا من هذه الخطوة إيصال رسالة لكل مصرى ومصرية أننا جميعا معا وأننا خلف رئيسنا.