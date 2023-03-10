شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول ، حيث تمكنا بموجب ذلك من الإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابهما لذلك النشاط ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ ("تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية" – معاملات مالية) ، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.