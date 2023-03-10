شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحصد المركز 3 في دعم مشروعات التخرج المقدم من أكاديمية البحث العلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت جامعة حلوان بالمركز الثالث في دعم مشروعات التخرج للطلاب المقدم من أكاديمية البحث العلمي برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، ووصل عدد المشروعات الفائزة بالدعم من الأكاديمية إلى 29 مشروع بتمويل قدره 1100000 جنيه (مليون ومائة ألف جنيه مصري)، ضمن برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعى بدايتى" للعام الدراسي 2023/2022، والذي حقق نجاحات عديدة كونه رافد ومكون أساسي لضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بفوز طلاب الجامعة بالدعم لهذا العدد الكبير من مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن دعم أكاديمية البحث العلمي وجامعة حلوان للمشروعات الطلابية يأتي من منطلق الإيمان بأن الشباب هم المحرك الأساسى لقاطرة التقدم، حيث يتم دعم للطلاب المتميزين، لاستكمال مسيرتهم العلمية، لكي يشاهدوا ثمار مجهودهم على أرض الواقع، مؤكدًا على حرص الجامعة علي التشجيع المستمر للطلاب لتقديم مشروعات إبداعية مبتكرة تسهم في إحداث تغيير وتطور شامل في مُجتمعاتنا.

وتعد أكاديمية البحث العلمي أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر والوطن العربي من منطلق إيمانها بدور الشباب، فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنياً وفي كافة التخصصات، وقد تنوعت المشروعات المدعومة هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التي تتبناها الدولة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه، تعلم الآلة، الأمن السيبراني، والتغيرات المناخية والعلوم التطبيقية بالإضافة إلى مجالات الثقافة والفنون والآداب.

ووافقت اللجان الفنية بالأكاديمية على دعم 472 مشروع تخرج بنظام التقدم الفردي لهذا العام من اجمالى عدد 1615 مشروع مطابقة للشروط تقدموا للحصول على الدعم، ويبلغ إجمالي الدعم الذي ستوفره الأكاديمية للمشروعات الفردية المقبولة مايزيد عن أربعة وعشرين مليون جنيه، وجاء عدد الجامعات والمعاهد التى ستحصل على الدعم هذا العام 48 جامعة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم لهذا العام 17 جامعة حكومية، بالإضافة إلى 19 جامعة خاصة و10 معاهد عليا وعدد 2 جامعة تكنولوجية، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 4500 طالب.