شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة حلوان يطلقون مسابقة لإخراج المشروعات والابتكارات الإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلاب جامعة حلوان عن إطلاق مسابقة TRIPLES شهر مايو المقبل، وهى أكبر مسابقة إنشائية في الجامعات المصرية تقام على أسس ومعايير عالمية لإخراج أفضل وأقوي المشاريع والابتكارات الإنشائية الممكنة التي يتم تصميمها وتنفيذها من قبل الطلاب المشاركين فى المسابقة.

تقام المسابقة في شهر مايو تحت رعاية كل من :

• الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور محمد حلمي أستاذ هندسة الانشاءات بهندسة المطرية، و مشاركة طلبة الهندسه علي مستوي الجمهورية.

ويتمثل الهدف الرئيسي من المسابقة فى التنافس علي مشروعات البناء وتقديم الأفكار الأكثر إبداعا والحلول المبتكرة للمشاكل الموجودة علي أرض الواقع ، مع تطبيق المواد التي يتم دراستها نظريا وتحويلها إلى واقع من خلال المشاريع المنفذة مما يجعل الطلاب اكثر خبرة وكفاءة للوصول لأعلي مستوي

كما تهدف المسابقة إلى مساعدة الطلاب علي تكوين الفريق والعمل الجماعي والقدرة علي العمل تحت ضغط، وكذلك تقديم افضل النتائج للمشروعات والبحث بشتي الطرق المختلفة ، وإعداد خريجين قادرين علي الابداع والابتكار وحل المشاكل في سوق العمل، وتنمية قدرة الطلاب علي الابتكار والبحث العلمي، وتنمية قدرات الشباب للمنافسات العالميه

من الجدير بالذكر أن المسابقة انطلقت منذ عدة اعوام تحت رعاية دكتور محمد حلمي دكتور التحليل الانشائي بهندسة المطرية جامعة حلوان و مؤسس المسابقة

حيث كانت تشمل مسابقة واحدة وهي ال general projects وهي مسابقة المشاريع العامة وكان عدد المشاركين 200 طالب من الفرقة الاولي فقط وبدأت مراحل التطوير بإضافة مسابقة جديدة في الموسم الثاني حيث اشتمل الموسم علي مسابقتين وهما مسابقة المكرونة وكباري الاسباجتي ومسابقة المشاريع العامة general projects و كان عدد المشاركين 500 طالب من الفرقة الأولى فقط، و في الموسم الثالث، تم إضافة مسابقة جديدة و هي مسابقة المنشآت المضادة للصواريخ EPD بجانب المسابقات الأخرى و كان عدد المشاركين 800 طالب من مختلف الفرق.

وفي الموسم الرابع ، اشتدت المنافسة بمشاركة مختلف جامعات مصر ، وتم إضافة مسابقة جديدة وهي مسابقة الزلازل بجانب المسابقات الاخري وكان عدد المشاركين 1000 طالب من مختلف الفرق و الجامعات اما في الموسم الخامس فتم اضافه مسابقه خاصهغ بقسم عمارة للتنافس علي افضل تصميم landscape للمساحاحات الغير مستغله فى الكلية .