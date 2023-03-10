شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة البيطريين تطالب بإصدار قانون يجرم اقتناء الحيوانات الشرسة بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الدكتورة شيرين زكى وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، هجوما عنيفا على واقعة "كلب الشيخ زايد" ومن يقتنى حيوانات خارجة عن السيطرة فى المنازل، والتى تُعد إحدى أدوات القتل وتهدد حياة المواطنين المحيطين بهم، مشيرة إلى أنه حال عدم قدرة ملاك الكلاب السيطرة والالتزام على جداول التحصينات ومراعاته بيطريا لمراقبة سلوكه لا يجب إقتنائهم فى المنازل، مُطالبة بتعديل العقوبات التى تنص على الحبس عام وغرامة 200 جنيه ليصبح أكثر حزما وردعا لمنع تكرار تلك الوقائع.

وطالبت شيرين بحظر استيراد وتداول الأنواع الشرسة من الكلاب، وإصدار قانون يجرم اقتناء تلك الحيوانات، فضلا عن منح الضبطية القضائية للأطباء البيطريين وإجراء تعيينات فورية للأطباء البيطريين كآليات ضرورية لتنفيذ القوانين، وطالبت مجلس النواب بتوفير العنصر البشرى البيطرى للتمكن من تنفيذ القوانين، حيث أن مديريات الطب البيطرى بالمحافظات أصبحت خاوية، وبالتالى أصبحت المديريات غير قادرة على ضبط مزارع الحيوانات المشرسة سواء الكلاب أو غيرها.

وأكدت وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه طالما استمر إهمال الطب البيطرى وعدم تمكين الأطباء البيطريين من تأدية دورهم، ستظل تلك الكوارث دون حل.